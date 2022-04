Bando della Fondazione Cassa Perugia per fondi Pnrr

(ANSA) - PERUGIA, 29 APR - Contribuire a supportare le capacità progettuali per cogliere le numerose opportunità offerte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) nonché dalle altre fonti di finanziamento dell'Unione europea, nazionali e regionali:: una sfida che la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia intende sostenere attraverso il nuovo bando "AttivaMENTE", che ha ottenuto il patrocinio della Regione Umbria e dell'Anci Umbria.

Rivolto agli enti pubblici locali e agli enti del Terzo settore del territorio, il bando, pubblicato il 29 aprile, nasce dalla collaborazione con Sinloc-Sistema iniziative locali Spa.

Attraverso tale azione la Fondazione - spiega una sua nota - intende dunque selezionare le proposte progettuali più innovative e allineate ai bisogni del territorio che gli enti destinatari di questo bando hanno in programma di candidare per accedere ai finanziamenti pubblici ed intercettare investimenti privati, con l'obiettivo di fornire un supporto tecnico per migliorare le capacità progettuali del territorio e capitalizzare al meglio le opportunità di ottenere l'assegnazione dei fondi.

"Il Pnrr e gli altri strumenti di finanziamento europei - afferma la presidente della Fondazione, Cristina Colaiacovo - rappresentano un'opportunità imperdibile di sviluppo e di crescita economica a lungo termine per il nostro Paese. In questo quadro gli enti locali territoriali e il Terzo settore svolgono un ruolo determinante per far sì che le risorse 'atterrino' nei territori producendo un reale effetto di sviluppo, in un'ottica di sostenibilità, digitalizzazione e inclusione. La nostra Fondazione, come del resto stanno facendo anche altre Fondazioni di origine bancaria in Italia, ha deciso di accompagnare gli enti in questa fase cruciale".

Per supportare gli enti potenzialmente interessati a partecipare al bando nella valutazione dei migliori percorsi di accesso ai fondi e nella presentazione delle proposte di progetto da sviluppare, durante il periodo successivo all'apertura verranno organizzati due appositi webinar. (ANSA).