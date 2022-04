A Perugia una mensa Caritas intitolata al card. Bassetti

(ANSA) - PERUGIA, 29 APR - Potrà ospitare a pranzo da 50 fino ad un massimo di 75 persone, accolte e servite da 28 volontari, la seconda mensa della Caritas diocesana di Perugia, inaugurata dal cardinale Gualtiero Bassetti.

Il nuovo spazio si trova presso il "Villaggio della Carità", in via Montemalbe 1 nella zona di via Cortonese, e si chiama "Mensa Don Gualtiero" proprio perché fortemente voluta dal cardinale e resa possibile anche grazie al finanziamento della Cei.

"Sono commosso - ha affermato Bassetti, arcivescovo di Perugia e presidente della Cei - non perché questo posto porta il mio nome ma perché dare da mangiare agli affamati è la prima opera di misericordia corporale. Sul tramonto del mio episcopato vedo sorgere un segno bello e un sogno di carità".

Dopo quella di "San Lorenzo" attiva dal 2008 a Perugia, che continuerà la sua attività per le persone in difficoltà del centro storico di Perugia, questa "sarà una mensa aperta a tutti che rivolge il suo sguardo alle povertà dei quartieri periferici della città che ruotano attorno alla stazione ferroviaria di Fontivegge e con priorità anche ad anziani soli e a chi desidera condividere un pasto" ha affermato il direttore Caritas don Marco Briziarelli.

Ufficialmente operativa dal 29 aprile, questa mensa già da marzo fornisce pasti a 15 profughi ucraini accolti dal vicino "Rifugio Francescano" dei Frati Cappuccini della Provincia Serafica dell'Umbria.

"L'abbiamo intitolata al nostro vescovo don Gualtiero, Sua Eminenza il cardinale Bassetti - ha spiegato ancora il direttore Caritas - grati per la sua grande anima di carità nell'aver messo sempre i poveri al centro del suo ministero" .

Una mensa per i poveri "relazionale" che per don Briziarelli non vuole essere quindi esclusivamente di natura economica, ma che sia attenta anche ad altre povertà "quali la solitudine di tanti anziani e famiglie che incontrano difficoltà ad arrivare alla fine del mese".

Nella fase di avvio e nel rispetto delle norme anti Covid-19, la nuova mensa è aperta per il momento solo a pranzo, con servizio di asporto anche la sera e la domenica.

La mensa è parte integrante di un progetto più grande che vede coinvolto il Villaggio della Carità che si avvia ad essere completato. (ANSA).