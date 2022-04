Tesei, verso apertura tavolo per accordo programma su Ast

(ANSA) - PERUGIA, 28 APR - "La prossima settimana, molto probabilmente, ci sarà l'apertura del tavolo convocato da Mite e Mise insieme per lavorare all'accordo di programma per Ast": a dirlo è stata questa mattina la presidente della Regione, Donatella Tesei, parlando a margine del convegno "Sulla strada della sostenibilità: destinazione idrogeno" organizzato a Terni dall'Arpa. La governatrice ha spiegato che c'è già "un'indicazione di massima" sulla data dell'incontro, ma che il giorno preciso sarà comunicato dai Ministeri.

I tempi per la predisposizione dell'accordo - ha poi detto Tesei - saranno "quelli tecnici propri di un accordo di programma, che prevede varie cose tra cui una centrale ad idrogeno". "Non abbiamo perso nemmeno un giorno - ha continuato -, perché sono piani complessi che dall'inizio del rapporto con il gruppo Arvedi stiamo portando avanti. Sappiamo perfettamente che un'industria energivora come quella dell'acciaio è importante che sia tutelata da questo punto di vista e che abbia delle possibilità di fonti alternative, tra l'altro perfettamente coerenti con i piani del Governo e della nostra Regione. Sono abbastanza ottimista - ha concluso la presidente -, bisogna mettere tutti intorno ad un tavolo e trovare le soluzioni". (ANSA).