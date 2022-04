Gimbe, settimana 20-26 aprile aumentano nuovi casi Covid

(ANSA) - PERUGIA, 28 APR - Dopo settimane di miglioramento, per l'epidemia Covid in Umbria nella settimana 20-26 aprile si registra un aumento dei nuovi casi del 19,3% rispetto alla precedente. Con un peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, 1.431, mentre erano 1.418 quelli indicati il 21 aprile. Lo rileva il monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe.

La percentuale di popolazione con più di cinque anni che non ha ricevuto alcuna dose di vaccino - in base all'analisi - è pari al 6,4% (media Italia 7,2%) cui aggiungere quella temporaneamente protetta, in quanto guarita dal Covid da meno di 180 giorni, pari al 4,7%. Nella stessa fascia d'età non ha ricevuto la terza dose lo 0,8% dei residenti (3,9%) cui un 14,7% di guariti da meno di 120 giorni che non possono riceverla nell'immediato.

Per quanto riguarda la quarta dose di vaccino, secondo Gimbe la copertura della persone immunocompromesse è del 18,5% (media Italia 13,1%) e per ultraottantenni, ospiti Rsa e fragili fascia 60-79 è del 0,6% (media Italia 2,8%). (ANSA).