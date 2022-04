Assegnato premio a tesi laurea sul regionalismo

(ANSA) - PERUGIA, 28 APR - La dottoressa Francesca Gili ha vinto il premio per le migliori tesi di laurea magistrale su argomenti legati ai temi del regionalismo, bandito dall'Associazione tra i consiglieri regionali dell'Umbria in convenzione con l'Università degli Studi di Perugia. "La sicurezza urbana: profili ricostruttivi e novità normative" il titolo del lavoro, relatrice la proforessa Annalisa Giusti.

La cerimonia di consegna si è svolta nella Sala del Dottorato di Palazzo Murena alla presenza rettore, Maurizio Oliviero, e di Luciano Costantini, presidente dall'Associazione tra i consiglieri regionali.

Il rettore si è congratulato con Gili per il lavoro svolto su questo tema "di grande attualità" e ha ringraziato l'Associazione tra i consiglieri regionali per le attività che svolge in particolare a favore dei giovani. Ha inoltre auspicato una sempre maggiore collaborazione fra l'Ateneo e l'Associazione tra i consiglieri regionali per sviluppare una riflessione sui temi della democrazia ed elaborare una visione della politica che contribuisca al suo rafforzamento e alla sua tutela. A sua volta - è detto in un comunicato dell'Università - Costantini ha ringraziato rettore per il sostegno all'iniziativa, i componenti della Commissione (i professori Carlo Andrea Bollino, Carlo Calvieri e Silvia Fornari, il dottor Alfredo De Sio e il professor Fabrizio Bracco) per il lavoro svolto, nonché il professore Daniele Porena e la dottoressa Simona Fortunelli, "per il continuo supporto nello svolgimento delle attività previste dalla convenzione".

Il concorso riguardava tesi di laurea sui temi dell'istituzione regionale, del suo ruolo nello stato democratico e della sua funzione di rappresentanza degli interessi generali nei seguenti ambiti disciplinari: area storico-giuridica; area socio-politologica; area economica.

