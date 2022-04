Volontari da Terni a Ugovizza per assistere profughi ucraini

(ANSA) - TERNI, 27 APR - Anche tre volontari provenienti dall'Umbria, insieme ad altri di diverse regioni, sono partiti per Ugovizza (Udine), al confine con la Slovenia, per fornire assistenza e supporto socio-sanitario ai cittadini in fuga dall'Ucraina nell'ambito di una "missione" organizzata dall'Anpas, l'Associazione nazionale pubbliche assistenze.

Nel gruppo di 10 persone - impegnato da quattro giorni al valico di frontiera e composto da assistenti sociali, psicologi, soccorritori e infermieri - ci sono infatti anche Maurizio Valentini, coordinatore dell'Unità psicosociale di Anpas Umbria, lo studente ternano Gabriele Caselli, soccorritore, e Valerian, interprete ucraino che vive ad Amelia. Forniscono assistenza e raccolgono informazioni per i cittadini ucraini in fuga dalla guerra.

"In queste ore stanno arrivando tantissime donne con bambini e molte persone anziane che sono tornate in Ucraina a prendere i nipoti per portarli in Italia" spiega Valentini in una nota diffusa dal Cesvol Umbria. "Provengono soprattutto da Mariupol e Nikolaev - prosegue - e in gran parte qui hanno già persone di riferimento e un alloggio. Sono persone molto provate, che hanno fatto più di 3 mila chilometri. Hanno bisogno di cibo e acqua ma soprattutto di un supporto psicologico e sociale".

L'esperienza ad Ugovizza dell'unità psicosociale di Anpas Umbria, nata in piena pandemia per gestire l'emergenza sanitaria, si concluderà domenica. Il team nei mesi scorsi si è ampliato grazie al corso di formazione gratuito che Anpas ha organizzato con il Cesvol Umbria, sede di Terni, per formare i facilitatori dei gruppi di auto mutuo aiuto. (ANSA).