Ginetti, celebrazioni S. Francesco occasione unica

"Grazie ai fondi destinati da questo disegno di legge, Assisi e l'Umbria hanno un'occasione unica per essere al centro del mondo, investire ed accogliere l'opportunità di rilanciare il turismo e l'economia": Nadia Ginetti, senatrice umbra di Italia Viva e componente dell'Ufficio di presidenza di palazzo Madama, commenta così il via libera del Senato al ddl per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco. "E' una grande opportunità - aggiunge - per sviluppare e aumentare i flussi turistici con ricadute positive su tutto il nostro territorio, far conoscere i valori, gli insegnamenti ma anche i luoghi di San Francesco d'Assisi che rappresenta in tutto il mondo i valori universali di pace, fratellanza ed ecumenismo tra i popoli, oggi fondamentali per riprendere il dialogo e riavviare i negoziati indispensabili per far cessare le ostilità nel teatro di guerra tra Russia e Ucraina".

"Questa serie di importanti avvenimenti, che farà seguito al Giubileo del 2025, rappresenta un evento di importanza strategica, per cui la città di Assisi, ma anche la Regione Umbria - ha concluso Ginetti - devono farsi trovare pronte, visto che ci sarà un forte aumento dei flussi turistici con ricadute positivi e importanti per i territori".

La senatrice ha piegato - in una nota - che il contributo autorizzato con l'approvazione del ddl sarà di 200 mila euro per l'anno 2022, 500 mila per il 2023, 500 mila per il 2024, un milione di euro per il 2025, due milioni di euro per il 2026, 300 mila euro per l'anno 2027 e 10 mila euro per il 2028.

