Aggredisce collega con cacciavite, arrestato

(ANSA) - PERUGIA, 27 APR - E' accusato di avere colpito e ferito al fianco con un cacciavite un collega dopo una lite per questioni legate al mancato rispetto di una precedenza nelle operazioni di carico e di scarico della merce un autotrasportatore ventinovenne di origini albanesi arrestato a Perugia dalla polizia. Tentato omicidio l'accusa che gli è stata contestata.

Gli agenti sono intervenuti in una ditta di una frazione del capoluogo umbro in seguito alla segnalazione di una persona aggredita e ferita da quattro colpi di cacciavite da un uomo poi fuggito. La vittima era già stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale. Alcuni testimoni hanno quindi riferito agli investigatori della lite sedata dai responsabili e dai dipendenti della ditta.

Dopo una decina di minuti, l'indagato - in base alla ricostruzione fornita dalla polizia - era, però, salito sul rimorchio del mezzo del collega colpendolo al fianco con un cacciavite per poi allontanarsi a bordo del suo camion facendo perdere le sue tracce. Gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico lo hanno rintracciato, poco dopo, presso una ditta vicina. Sentito in merito, l'uomo ha confermato la lite - sempre in base a quanto riferito dalla questura - sostenendo però di essere solo venuto alle mani con il ferito.

Il ventinovenne è stato poi trovato in possesso di tre coltelli, cinque cacciavite e un'asta di ferro. A suo carico sono risultati numerosi precedenti per minacce anche con l'uso di cacciavite, rissa, lesioni, furto, danneggiamento, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. E' stato quindi arrestato e a suo carico il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere.

