Ad Orvieto il 12/esimo memorial Luca Coscioni

Orvieto ospiterà domenica il 12/o Memorial internazionale "Luca Coscioni", evento sportivo intitolato al ricercatore e atleta orvietano, malato di Sla, scomparso nel 2006.

L'edizione 2022 ripropone la formula della gara podistica sulla distanza dei cinque chilometri, nazionale e campionato regionale assoluti e master, anziché di meeting internazionale di atletica leggera. Ad organizzare l'evento sono Libertas Orvieto, Comune, associazione Luca Coscioni insieme alla famiglia, con la collaborazione della Fidal e del Comitato regionale umbro del Coni.

In un audio messaggio diffuso durante la presentazione del Memorial, avvenuta ad Orvieto, Marco Gentili, co-presidente dell'associazione Coscioni, ha voluto ricordare oltre alla figura del giovane ricercatore universitario anche quella di Marco Pannella. "Due grandi uomini - ha detto - che hanno percorso strade intense e piene di insidie ma che lasciano a noi la staffetta nel ripercorrerla, passo dopo passo, senza mai lasciarci sopraffare dall'impossibilità e dal pensiero del non raggiungere i nostri obiettivi, ma anzi, dandoci sempre più forza e vigore nel credere nei nostri ideali, che ci hanno permesso di ritrovarci oggi tutti insieme a celebrare questo dodicesimo Memorial".

Per il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, l'evento di domenica non si limita alla solita competizione sportiva ma ha l'obiettivo di "veicolare il più possibile i messaggi di Luca Coscioni portati avanti dall'Associazione a lui dedicata".

