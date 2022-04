Tre pazienti Covid in meno in terapia intensiva in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 26 APR - Scendono da otto a cinque i pazienti Covid nei reparti di rianimazione in Umbria, secondo i dati giornalieri della Regione aggiornati al 26 aprile.

I ricoveri sono complessivamente 231 (uno in più) e per il sesto giorno consecutivo non si registrano altri decessi.

I guariti sono 607 e i nuovi casi sono 410. In calo, quindi, gli attualmente positivi, 12.450 (197 in meno).

Il tasso di positività calcolato sul totale dei 2.957 tamponi analizzati scende al 13,86 per cento (era 24,91 ieri). (ANSA).