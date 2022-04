Posa della prima pietra della nuova scuola "Mameli" a Deruta

(ANSA) - PERUGIA, 26 APR - Dopo l'allestimento del cantiere avvenuto prima di Pasqua, è stata posata la prima pietra per la realizzazione della nuova e moderna scuola secondaria di primo grado "Mameli", che sorgerà accanto alla scuola primaria, di Deruta. Un'opera da circa 3,5 milioni di euro di finanziamento ministeriale. La posa della prima pietra segna l'inizio ufficiale dei lavori. Alla cerimonia, erano presenti le Istituzioni, i progettisti, la ditta esecutrice dei lavori, una rappresentanza di studenti, la dirigenza scolastica, gli insegnanti, i cittadini. Si tratta di un edificio "green", in cui massima è stata l'attenzione posta alla performance energetica.

Il nuovo complesso scolastico sorgerà in via Padre Ugolino Nicolini, nel lotto compreso tra le vie Tiberina e via Ripe Saracine.

Per quanto riguarda i tempi di realizzazione, sono previsti 13 mesi dal progetto esecutivo. L'edificio ospiterà 12 aule didattiche dimensionate per ospitare 25 alunni, cinque spazi destinati ad attività speciali, quattro spazi per uffici e personale scolastico, una biblioteca diffusa, quattro spazi diffusi destinati ad attività integrate. (ANSA).