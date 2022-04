Pressoché stabili i ricoveri Covid in Umbria, sono 230

(ANSA) - PERUGIA, 25 APR - Ricoveri Covid pressoché stabili in Umbria nelle ultime 24 ore, secondo i dati giornalieri della Regione: sono 230 (uno in più), mentre rimangono otto i pazienti in terapia intensiva.

Anche oggi, per il quinto giorno consecutivo, non si registrano altri decessi.

In lieve aumento gli attualmente positivi, 12.647 (cento in più), con 517 nuovi casi giornalieri e 417 guariti.

In aumento il tasso di positività, sul totale di 2.075 tamponi analizzati, al 24,91 per cento (era 18,4 ieri e 22,06 sabato).

