Verini, dalla Marcia Perugia Assisi messaggio per stop a guerra

(ANSA) - PERUGIA, 24 APR - "Il popolo della pace si è riunito tutto insieme con un obiettivo comune che è il cessate il fuoco e aiutare gli oppressi": a dirlo è Valter Verini, deputato umbro del Pd, al termine della Marcia Perugia-Assisi.

"C'è un attacco di un oppressore violento - ha aggiunto - e c'è un popolo che si difende. L'obiettivo è quello di arrivare al più presto a trattative che siano il segno di una pace duratura e da Assisi è partito questo messaggio". Sul riarmo all'Ucraina, la maggior parte dei marciatori si dicono contrari: "La finalità come detto è comune ed quella di arrivare alla pace - spiega Verini - poi i ruoli e le responsabilità tra le associazioni pacifiste e il governo sono diverse. Ci sono da fare delle scelte che non sono sempre facili e interrogano le nostre coscienze e a volte vanno in conflitto con quello che uno vorrebbe". "Penso - ha concluso il parlamentare -che la sintesi giusta l'abbia fatta ieri il presidente Mattarella, oggi occorre aiutare chi resiste all'oppressione. In gioco non c'è solo la sopravvivenza di un popolo, ma la libertà e la democrazia di tutta Europa". (ANSA).