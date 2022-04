Tesei a Marcia Perugia Assisi,possibile dialogo per Ucraina

(ANSA) - PERUGIA, 24 APR - "Da questa marcia e dalla terra di pace che è l'Umbria deve partire un messaggio a tutto il modo perché si deve intervenire e non si può più aspettare. Si parla solo di guerra ed è scomparso ormai l'argomento essenziale che è quello dei negoziati e di mettersi davanti ad un tavolo per far cessare un conflitto che sta portando morte e tragedie umane": così la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei intervenuta alla partenza dell'edizione straordinaria della Marcia della pace PerugiAssisi.

"La straordinarietà la comprendiamo tutti e siamo preoccupati" ha affermato Tesei per poi ricordare che "dopo essere usciti provati dalla pandemia ci siamo trovati una guerra terribile nel cuore dell'Europa".

"Oggi da qui - ha concluso Tesei - deve partire quindi il messaggio che è possibile concretamente costruire un dialogo con procedure che ci sono ma che non sono state perseguite fino in fondo. Il dialogo può portare a qualsiasi soluzione". (ANSA).