Papa saluta partecipanti Marcia della pace Perugia Assisi

(ANSA) - PERUGIA, 24 APR - "Saluto e ringrazio i partecipanti alla marcia straordinaria Perugia Assisi per la pace e la fraternità che si svolge oggi, come pure quanti vi hanno aderito dando vita ad analoghe manifestazioni in altre città d'Italia". Lo ha detto papa Francesco alla recita del Regina Caeli in Piazza San Pietro. (ANSA).