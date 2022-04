Oggi la Marcia straordinaria Perugia Assisi per la pace in Ucraina

Marcia Perugia Assisi straordinaria pr la pace in Ucraina, domenica 24 aprile, al via come sempre di prima mattina dai giardini del Frontone, nel capoluogo umbro, con arrivo ad Assisi nella piazza Inferiore di San Francesco.

"Fermatevi! La guerra è una follia", il titolo di questa edizione, alla quale hanno aderito centinaia fra associazioni legate al volontariato, istituzioni, realtà private e pubbliche, oltre 300 città, sindacati, e tra gli altri, Fnsi, Ordine dei giornalisti, Usigrai, Articolo 21.vChi chiede pace - ha detto Flavio Lotti, coordinatore del comitato promotore - "non sono i pacifisti ma le vittime della guerra, noi siamo il loro megafono".

"La marcia - ha aggiunto Lotti - sarà la prima risposta concreta che daremo al papa quando ci invita a chiedere a gran voce dai balconi e dalle strade pace. Lo faremo in una maniera seria, non con gli slogan o lo sventolare delle bandiere ma con lo sforzo e l'impegno di chi è angosciato per quegli ucraini, fra donne, uomini, bambini, malati, anziani che non sono potuti scappare da sotto le bombe".