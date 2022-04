Landini alla Marcia Perugia Assisi,fermare questa guerra assurda

(ANSA) - PERUGIA, 24 APR - "Bisogna riconquistare la pace e fermare questa guerra assurda voluta da Putin che sta creando disastri, e bloccare il rischio concreto che la guerra torni ad essere lo strumento di regolazione dei rapporti tra le persone": lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, alla partenza della Marcia per la pace straordinaria PerugiAssisi.

"Noi non possiamo accettare questa regressione" ha affermato per poi aggiungere: "Quindi c'è bisogno di cessare questo conflitto e di prendere parola scendendo in campo e c'è bisogno che anche l'Europa giochi un ruolo determinante proprio per affermare la pace e costringere Putin ad un negoziato". (ANSA).