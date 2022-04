Fondazione Cassa Perugia, migliore Bilancio ultimi 5 anni

(ANSA) - PERUGIA, 23 APR - Un avanzo di esercizio pari a 17,7 milioni di euro, circa 3 milioni in più rispetto al 2020, un avanzo che qualifica l'esercizio 2021 come il migliore negli ultimi cinque anni; il patrimonio netto sale a quota 446 milioni; il totale dell'attivo patrimoniale è pari a 514 milioni, in crescita di 14 milioni rispetto ai 500 del 2020.

Questi i dati salienti del Bilancio di missione e di esercizio 2021 della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia approvato dal Comitato di indirizzo nell'ultima seduta.

Centrato l'obiettivo del rendimento annuo, peraltro fissato al 4% rispetto al 3% su cui era stata costruita la precedente Asset Allocation Strategica, la pianificazione finanziaria approvata nel 2019: la performance annuale del portafoglio finanziario è infatti del 4,45%, con un accrescimento del valore del patrimonio di 14,8 milioni di euro. I proventi totali sono di 25 milioni.

Nell'anno del suo trentennale la Fondazione fa registrare tutti i numeri in crescita con l'ottimo risultato di gestione che ne rafforza ulteriormente la solidità e l'operato, creando i presupposti per mettere a disposizione 11,8 milioni per l'attività erogativa 2022, ai quali si aggiungono ulteriori 1,8 milioni grazie alla riduzione al 50% dell'imponibile dei dividendi prevista dalla Legge di Bilancio 2021.

Analizzando le risorse destinate ai settori rilevanti, dopo un periodo in cui ha subito una restrizione a causa delle priorità imposte dall'emergenza sanitaria, nel 2021 il settore dell'Arte, attività e beni culturali riceve la quota più alta, pari ad oltre 2,7 milioni (circa il 31%), seguito da Sviluppo locale con oltre 2,2 milioni (25%), Educazione, istruzione e formazione con circa 1,7 milioni (19,9%), Ricerca scientifica e tecnologica con 1 milione (12%), Volontariato, Filantropia e Beneficenza con 912mila euro (10,4%).

"I positivi risultati del Bilancio 2021 - afferma la presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Cristina Colaiacovo - premiano le scelte strategiche che abbiamo compiuto in questo ultimo biennio". (ANSA).