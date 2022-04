E' un ritrovo di assuntori di stupefacenti, chiuso locale

(ANSA) - PERUGIA, 23 APR - La polizia di Stato, con decreto del questore di Perugia Giuseppe Bellassai, ha disposto la chiusura e la sospensione di un'attività commerciale di Bastia Umbra, per un periodo di 30 giorni, perché diventato abituale ritrovo di assuntori di stupefacenti.

Il provvedimento è stato adottato in seguito ad un'attività di indagine, condotta dagli agenti del commissariato di Assisi, dalla quale è emerso che il locale era diventato un punto di incontro per assuntori di stupefacenti che nel circolo - riferisce la questura - potevano reperire e consumare la droga.

Le indagini hanno appurato che, in numerose occasioni, i frequentatori del circolo si ritrovano all'interno del bagno o della cucina del locale e assumevano dosi di cocaina e hascisc.

L'allarme sociale suscitato nella collettività e la situazione di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica hanno indotto il questore di Perugia a disporne l'immediata chiusura per prevenire il reiterarsi di tali episodi. (ANSA).