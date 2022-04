Circa 1.100 elettori a Consolato di Perugia per elezioni Francia

(ANSA) - PERUGIA, 23 APR - Sono circa 1.100 i cittadini francesi residenti nei territori di Umbria, Marche e Repubblica di San Marino che avranno diritto di voto presso il Consolato onorario di Francia a Perugia nella giornata di domenica 24 aprile per il secondo e decisivo turno delle elezioni presidenziali francesi dove si affronteranno - per la seconda volta e dopo cinque anni - Emmanuel Macron, presidente uscente, e Marine Le Pen, principale sfidante. I seggi saranno aperti dalle ore 8 alle ore 19 nel cinquecentesco palazzo Baldeschi in via Baldeschi 2 a Perugia. Per votare è necessario essere iscritti nella Lec (Liste Eléctorale Consulaire) e presentarsi con un documento di identità francese, un documento di uno Stato dell'Unione europea in corso di validità, oppure con la carta di iscrizione consolare. In Italia sono 11 le città sede di un seggio elettorale, al fine di raccogliere il voto degli oltre 40.000 cittadini francesi residenti nel territorio italiano. Per l'occasione - riferisce il Consolato - arriverà a Perugia personale dell'Ambasciata di Francia a Roma e diversi volontari saranno mobilitati al fine di assistere al voto gli elettori. Le forze dell'ordine italiane vigileranno sulla sicurezza del seggio elettorale. Il voto verrà espresso nella suggestiva sala "Gabriele d'Annunzio", intestata al Poeta in omaggio al suo legame di amicizia con il perugino Mario Bonucci, all'epoca proprietario del prestigioso Palazzo Baldeschi, e al suo legame con lo stato francese, che gli valse l'onorificenza di Cavaliere della Legion d'Onore.

Subito dopo la chiusura del seggio si effettueranno in loco tutte le operazioni di scrutinio. I voti del seggio elettorale di Perugia confluiranno all'interno della circoscrizione elettorale italiana.

Il Console onorario di Francia in Umbria Gabriele Galatioto, in carica nel territorio regionale dal 2016, ricorda che il Consolato a Perugia oltre ad essere attivo per queste importanti elezioni, assiste e protegge quotidianamente la cittadinanza francese residente nel territorio, oltre ai centomila turisti che visitano l'Umbria ogni anno e ai circa duemila studenti iscritti nelle scuole e nelle università del territorio, inclusi gli aderenti al programma europeo Erasmus. (ANSA).