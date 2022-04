Quarantena di lavoro per Draghi a Città della Pieve

(ANSA) - CITTÀ DELLA PIEVE (PERUGIA), 22 APR - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, trascorre le due giornate di quarantena, a causa della positività al Covid 19, lavorando dalla sua casa di Città della Pieve. A confermarlo all'ANSA è il sindaco del borgo umbro, Fausto Risini.

"In questi giorni - spiega Risini - i miei contatti con il premier si limitano a dei messaggi whatsapp, il presidente sta bene nonostante il contagio e segue da Città della Pieve tutte le questioni di governo. Come per altro sempre fa quando si trova qui da noi. Draghi è noto per essere sempre attivo e concentrato sul suo operato".

Il presidente sta attendendo di tornare negativo al Covid in quello che è diventato da oltre 15 anni il suo "rifugio" quando libero da impegni. Il casolare di campagna del premier si trova alle porte del paese, isolato e lontano da altre abitazioni.

