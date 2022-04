Magistrati si sfidano a calcio e incontrano studenti

(ANSA) - PERUGIA, 22 APR - Un incontro con gli studenti di alcune scuole perugine in programma nel pomeriggio di venerdì sul tema della legalità caratterizza il torneo nazionale di calcio a otto riservato ai magistrati in programma a Perugia fino al 25 aprile. "Si allo sport no alla guerra" il tema dell'appuntamento nell'auditorium della sede umbra della Federcalcio-Lega nazionale dilettanti.

Al torneo partecipano oltre 350 magistrati provenienti da 17 distretti. Si confrontano sui campi di calcio dell'antistadio dello stadio "Renato Curi" di Perugia.

La manifestazione è autofinanziata dai partecipanti e con il patrocinio dell'Anm e della locale Figc-Lega nazionale dilettanti. Prende quest'anno il titolo "Legalità - mettiti in gioco".

"E' un momento ludico tra noi ma cerchiamo sempre di unire un incontro con gli studenti" ha spiegato il procuratore generale di Perugia Sergio Sottani. "Ricorderemo i valori della Costituzione e i ragazzi, con dei loro video, cosa è la legalità" ha aggiunto.

Sottani ha parlato di un torneo di calcio "sempre più rappresentativo". "Abbiamo 17 squadre da tutte le regioni - ha concluso Sottani. "Speriamo di fare bella figura che in questo caso significa essere corretti, lo spirito fondamentale di questa manifestazione". (ANSA).