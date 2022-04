Incontro tra presidente Tesei e ad Ast Caldonazzo

(ANSA) - PERUGIA, 22 APR - Incontro con l'amministratore delegato di Arvedi, Mario Caldonazzo, per la presidente della Regione Donatella Tesei che ha fatto con lui il punto sulla situazione legata all'Ast.

In particolare - ha spiegato la stessa governatrice - riguardo "all'accordo di programma per il quale stiamo continuando a lavorare con il Governo". "Un punto - ha aggiunto - utile in vista dei prossimi incontri che avremo con il ministero".

