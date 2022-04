Diminuiscono ancora ricoverati Covid in ospedali Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 22 APR - Ancora un calo di ricoverati Covid in Umbria, ora 236, 17 in meno, con quattro posti occupati nelle rianimazioni, uno in meno. Non vengono segnalati nuovi morti, in base a quanto riportano i dati sul sito della Regione.

Nell'ultimo giorno sono emersi 1.324 nuovi positivi e 1.078 guariti, con gli attualmente positivi ancora in leggera salita e adesso 12.547, 246 in più.

Sono stati analizzati 7.179 tra tamponi molecolari e test antigenici, con un tasso di positività del 18,4 per cento (era 16,9 il giorno precedente). (ANSA).