Camera di commercio punto riferimento per identità digitale

(ANSA) - PERUGIA, 22 APR - "Un'impresa senza firma digitale? Ormai è come un'auto senza chiave. Esiste, ma non può essere messa in moto": lo sottolinea la Camera di commercio dell'Umbria che proprio per sostenere la diffusione dell'identità digitale a tutti gli imprenditori e professionisti del territorio, mette a disposizione i servizi di Id InfoCamere, la Certification Authority delle Camere di commercio.

La firma digitale è uno strumento oggi indispensabile per sottoscrivere contratti, ordini d'acquisto e accordi specifici (ad esempio partnership o patti di riservatezza); verbali di assemblee o di consigli d'amministrazione e bilanci societari; polizze assicurative e domande di finanziamento; richieste di voucher e agevolazioni; comunicazioni e adempimenti verso le pubbliche amministrazioni e molto altro ancora..

Attraverso la piattaforma di InfoCamere - accreditata da luglio 2020 come Qualified Trust Service Provider del sistema camerale italiano, organo certificatore riconosciuto a livello europeo - la Camera di commercio mette a disposizione del tessuto produttivo un kit completo di strumenti tecnologicamente all'avanguardia.

"Con il servizio offerto da Id InfoCamere, la Camera di commercio si conferma a fianco delle imprese - afferma il presidente Giorgio Mencaroni - come ultimo miglio nel percorso verso la trasformazione digitale, e mette a disposizione del territorio un patrimonio di conoscenze frutto di oltre quarant'anni di investimenti nell'innovazione. Davanti all'accelerazione dei processi che stanno cambiando il volto del mercato, le imprese e le attività professionali avvertono l'urgenza di abbracciare la digitalizzazione e chiedono di farlo in modo sicuro, semplice e affidabile. La Camera di commercio dell'Umbria ha raccolto queste esigenze mettendo a disposizione strumenti indispensabili per salvaguardare il business e accrescere l'efficienza". Attraverso il portale https://id.infocamere.it è possibile richiedere, gestire e rinnovare la propria firma con identità digitale. La procedura per ottenere la propria firma digitale Id InfoCamere può essere svolta sia presso la Camera di commercio oppure eseguita a distanza, grazie al video-riconoscimento. (ANSA).