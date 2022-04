Messa, il confronto della scienza è un ponte per la pace

(ANSA) - PERUGIA, 21 APR - "Il metodo del confronto della scienza è un ponte per la pace, soprattutto in un momento come questo che stiamo vivendo": a dirlo è stata la ministra dell'Università e della ricerca, Maria Cristina Messa, intervenuta a distanza all'inaugurazione dell'11/a "Festa di scienza e filosofia" di Foligno.

"La capacità di sapersi confrontare senza la guerra - ha spiegato Messa - è la grande forza che hanno scienza e filosofia".

La ministra ha poi evidenziato e linee guida e le progettualità che il "suo" ministero sta portando avanti attraverso i bandi.

Messa ha ricordato la "necessità di intervenire sui divari di genere, generazionali, territoriali e digitali". Parlando di generazioni, ha evidenziato come "la ripresa debba essere incentrata sui giovani" e la necessità di intervenire nelle aree interne del Paese, "dove le Università svolgono un ruolo di faro, sono un punto di riferimento importante", ha detto la ministra. Un ampio spazio dell'intervento di Messa è stato dedicato alla riforma e al rifinanziamento della ricerca: "Sono da finanziare tutte le tipologie di ricerca", ha detto. "Occorre dare una forte idea di futuro e continuità. L'incertezza - ha aggiunto la ministra - fa ridurre desideri e aspirazioni dei giovani, quindi occorre dare continuità alla ricerca sia da parte di questo governo che dei governi che verranno". (ANSA).