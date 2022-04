Investe volontariamente tre persone dopo una lite

(ANSA) - MARSCIANO (PERUGIA), 21 APR - Avrebbe volontariamente investito tre persone, con le quali poco prima aveva avuto un diverbio, e sarebbe stato successivamente colpito alla spalla con un bastone. Tutti i feriti sono stati trasportati in vari ospedali della provincia e giudicati guaribili con prognosi che vanno da dieci a 40 giorni.

L'episodio, avvenuto nei giorni scorsi a Marsciano, ha portato alla denuncia di due persone per lesioni aggravate, dopo le indagini svolte dai carabinieri.

I fatti, avvenuti in una frazione di Marsciano, risalgono allo scorso 13 aprile, quando i militari sono intervenuti a seguito dell'investimento dei tre pedoni.

L'immediato intervento delle pattuglie presenti sul territorio ha permesso di identificare un uomo, poi denunciato, che - riferisce l'Arma - a seguito di dissidi legati a motivi economici, alla guida di un furgone e approfittando di un attimo di distrazione, avrebbe investito le tre persone che si trovavano a pochi metri di distanza e con le quali aveva avuto poco prima un acceso diverbio. L'altro denunciato, non presente al momento dell'investimento, avrebbe colpito, successivamente, con un bastone lo stesso conducente del furgone, procurandogli una profonda ferita alla spalla. (ANSA).