In Umbria i giovani ora i meno colpiti da Covid

(ANSA) - PERUGIA, 21 APR - Dopo essersi caratterizzati per settimane come quelli a maggiore incidenza di casi Covid, in Umbria i giovani tra 19 e 24 anni registrano nell'ultima settimana la più bassa in assoluto di tutte le classi d'età.

Emerge dall'analisi settimanale del Nucleo epidemiologico regionale.

Un fenomeno che, secondo gli esperti, potrebbe essere legato proprio all'elevato numero di infezioni del virus negli ultimi mesi in questa fascia. Che insieme alle vaccinazioni ha di fatto contribuito a immunizzare la popolazione di questa d'età.

L'andamento regionale dell'incidenza settimanale mobile per classi di età mostra - in base al report reso noto dalla Regione - un trend in diminuzione in tutte le classi d'età. Quella più elevata è riscontrata nella fascia 11-13 anni mentre la più bassa, come detto, tra 19 e 24 anni.

Migliora intanto complessivamente la situazione del Covid in Umbria dove la curva epidemica, come pure la media mobile a 7 giorni, mostra un andamento in diminuzione. L'incidenza settimanale mobile per 100.000 abitanti al 19 aprile è pari a 803.

L'RDt sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni con media mobile a 7 giorni è sostanzialmente stabile attestandosi ad un valore di 0,86.

Tutti i Distretti sanitari hanno l'incidenza inferiore a 1.000 casi per 100.000 abitanti e quella più elevata è riscontrata in quello di Orvieto con 973 infezioni. (ANSA).