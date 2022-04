Gimbe, diminuiscono nuovi casi settimanali Covid

(ANSA) - PERUGIA, 21 APR - Diminuiscono del 18,2 per cento i nuovi casi Covid in Umbria tra il 13 e il 19 aprile rispetto alla settimana precedente, un dato migliore rispetto al meno 16,9 per cento registrato al 14 aprile. E' il quadro delineato nel monitoraggio settimanale della fondazione indipendente Gimbe che registra anche un miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, 1.418, contro i 1.594 di sette giorni fa.

La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 85% (media Italia 84,1%), cui aggiungere un ulteriore 1,3% (1,6%) solo con prima dose; il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 84,4% (83,9%) e con la quarta somministrata alle persone immunocompromesse del 15,3% (10,2%).

In base all'analisi di Gimbe la popolazione con età 5-11 anni che ha completato il ciclo vaccinale è del 34,3% (media Italia 34%) cui aggiungere un ulteriore 3,8% (3,6%) solo con prima dose. (ANSA).