Firmato il Patto per la lettura del Trasimeno

(ANSA) - PANICALE (PERUGIA), 21 APR - Lettura come strumento di benessere psicofisico.

Parte da questo presupposto il "Patto locale per la lettura del Trasimeno", sottoscritto nell'hub centrale Digipass di Tavernelle. A firmare l'intesa l'Unione dei Comuni del Trasimeno, gli otto Comuni lacustri, il Distretto sanitario del Trasimeno e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Con la sottoscrizione dell'accordo (in attuazione del Piano regionale umbro per la lettura), i promotori si pongono una serie di obiettivi tra cui: diffondere l'abitudine alla lettura come strumento per la crescita individuale e lo sviluppo civile, sociale ed economico del territorio; favorire l'aumento del numero dei lettori valorizzando l'immagine sociale del libro e della lettura nel quadro delle pratiche di consumo culturale; promuovere la lettura precoce in famiglia, poiché favorisce lo sviluppo cognitivo del bambino e rafforza la relazione genitore-figlio, attraverso il coinvolgimento delle reti territoriali per la lettura "Nati per Leggere Umbria" e dei servizi sanitari e sociali delle reti regionali della salute materno-infantile.

Inoltre si riconosce il diritto di leggere come fondamentale per tutti i cittadini; si promuovono interventi mirati per specifiche fasce di lettori e per i territori con più alto tasso di povertà educativa e culturale, anche al fine di prevenire o di contrastare fenomeni di esclusione sociale; si rende la lettura accessibile a tutti, in particolare alle persone con disabilità o con disturbi del linguaggio e dell'apprendimento e ai bambini con bisogni educativi speciali; si promuove la frequentazione delle biblioteche e delle librerie e la conoscenza della produzione editoriale umbra.

Per l'occasione a ciascun Comune è stato consegnato un kit di lettura destinato agli asili nido. Il materiale è stato acquistato dall'Unione dei Comuni attraverso i fondi regionali per il coordinamento pedagogico nidi. (ANSA).