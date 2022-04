Firmata intesa tra Gepafin e Fondazione umbra contro l'usura

(ANSA) - PERUGIA, 21 APR - E' stato firmato a Perugia un protocollo d'intesa tra Gepafin e Fondazione umbra contro l'usura, dai due presidenti, rispettivamente, Carmelo Campagna e Fausto Cardella.

A suggellare l'intesa, nel salone d'Onore di palazzo Donini, anche la presidente della Regione Umbria: "Avevamo iniziato un percorso con la Fondazione per sostenere le famiglie per il caro bollette - ha affermato Donatella Tesei - e questo è un ulteriore passo in avanti e un percorso ancora più articolato, che consente a chi ha bisogno di accedere agli aiuti con la nostra finanziaria Gepafin che svolge un ruolo di garante anche per quelle situazioni e imprese che non possono accedere al credito bancario". Un protocollo "fondamentale che sarà di aiuto sia all'economia del nostro territorio sia alle famiglie", ha sottolineato Tesei, anche "per affrontare il momento complicato che stiamo vivendo, tra pandemia e guerra, e quello a cui andremo incontro nei prossimi mesi". Una iniziativa "molto importante" anche per Cardella.

"Come Fondazione vogliamo evitare che avvenga il contatto con l'usuraio - ha spiegato - e con questa nuova iniziativa alle persone che si trovano a rischio di usura non diamo soldi ma garanzie presso le banche perché queste diano dei mutui per ripianare la loro situazione, nei limiti di quelle che sono le nostre possibilità". "Questa garanzia è solo con fideiussioni, sicure e garantite ma non molto apprezzate per vari motivi normativi dalle banche" ha proseguito Cardella per poi aggiungere: "L'intermediazione di Gepafin che garantisce noi, consente di sbloccare questa situazione. Noi garantiamo la finanziaria della Regione, questa garantisce per noi con le banche e tutto porta ad una facilitazione nell'erogazione di mutui e quindi nell'assistenza". "Questo accordo - ha spiegato Campagna - mette a disposizione risorse per un piano finanziario completo per uscire dalle difficoltà economiche e dal tunnel dei debiti non gestiti, oltre che dare finanze anche a chi è protestato". Altro aspetto previsto dall'accordo, è quello di una campagna di sensibilizzazione per approfondire la conoscenza sulla gestione corretta e responsabile del denaro. (ANSA).