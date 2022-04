Fino al 26 aprile aperta la galleria Forca di Cerro

(ANSA) - PERUGIA, 21 APR - La galleria "Forca di Cerro", sulla strada statale 685 "delle Tre Valli Umbre" (lungo la direttrice Spoleto-Norcia) resterà aperta in via eccezionale fino a martedì 26 aprile. Lo ha annunciato l'Anas.

Dalla serata di martedì 26 aprile i lavori in corso riprenderanno con il consueto orario notturno tra le 21 e le 6 del giorno successivo, ad accezione dei giorni festivi e prefestivi, fino al 30 giugno. Saranno poi sospesi nei mesi di luglio e agosto per agevolare il traffico durante l'esodo estivo e riprenderanno a settembre.

Gli interventi riguardano l'ammodernamento degli impianti tecnologici e di sicurezza secondo gli standard di ultima generazione, per un investimento di circa sei milioni di euro.

