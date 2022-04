Corse clandestine auto in strada al centro di Terni

(ANSA) - TERNI, 20 APR - Una strada centrale e frequentata di Terni trasformata in una pista per gare clandestine: è quanto hanno scoperto i carabinieri, che hanno denunciato due automobilisti, sorpresi di notte a correre a forte velocità lungo via Bramante.

A segnalare l'episodio ai militari sono stati alcuni residenti della zona, lamentando appunto la presenza di auto di grande cilindrata, in competizione tra loro - riferiscono i militari -, e rumori assordanti, tra rombi di motore, accelerate e musica techno. Giunti sul posto i carabinieri hanno raccolto testimonianze e proceduto all'acquisizione dei filmati delle telecamere di sorveglianza della zona e dalle immagini hanno accertato che numerosi veicoli si erano concentrati sulla via pronti a sfidarsi.

In particolare una Bmw ed una Jeep Wrangler si sarebbero fronteggiate mentre un gruppo di persone si era raccolto per guardare. Altre auto erano pronte a gareggiare, ma l'arrivo dei carabinieri le ha messe in fuga. (ANSA).