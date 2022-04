Agabiti, opportunità bando per paesaggio rurale

(ANSA) - PERUGIA, 20 APR - "E' una opportunità importante da cogliere per preservare i paesaggi rurali e storici attraverso il recupero e la conservazione di un grande patrimonio culturale della regione, quale elemento identitario dell'Umbria e ulteriore motore di rilancio e sviluppo del turismo, dando valore alle tradizioni e alla cultura locale" il bando per la protezione e la valorizzazione di architettura e paesaggio rurale dell'Umbria. Lo ha sottolineato l'assessore regionale alla Cultura Paola Agabiti. "Una fonte importante di finanziamento per migliorare la qualità paesaggistica del territorio e restituire alla collettività, e in molti casi all'uso pubblico, un patrimonio edilizio sottoutilizzato e non accessibile al pubblico" aggiunge.

"Il recupero - sostiene Agabiti - favorirà sia le attività legate al mondo agricolo sia la creazione di servizi a beneficio della fruizione culturale e turistica, come i piccoli musei locali legati al mondo rurale che svolgono un ruolo importante nelle comunità locali promuovendo la conoscenza e la memoria".

(ANSA).