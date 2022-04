A Narni "rinasce" la Corsa all'Anello

(ANSA) - NARNI, 20 APR - Si alza il sipario a Narni sulla 54/a edizione della Corsa all'Anello, in programma dal 21 aprile all'8 maggio. "La Rinascita dopo la peste" è il tema scelto quest'anno per la manifestazione, che tornerà nella sua forma tradizionale, dopo due anni di pandemia.

Il programma si snoderà per 18 giorni tra eventi della tradizione, mercati, conferenze, mostre, spettacoli, concerti ed esibizioni, oltre all'offerta gastronomica dei terzieri. Ad inaugurare la manifestazione, giovedì alle 18, la lettura del bando per le vie della città, che sancirà l'inizio dei festeggiamenti e, alle 19,30, l'apertura dei tipici forni ed osterie.

Alle 21, alla Loggia dei Priori, l'Ensemble "Anonima Frottolisti" terrà il concerto di inaugurazione.

Torneranno poi le giornate medievali (25 e 30 aprile e primo maggio), l'offerta dei ceri (2 maggio), la processione e la corsa storica (3 maggio), le benedizioni dei cavalieri (4, 5 e 6 maggio), il corteo storico (7 maggio).

Domenica 8 maggio, alle 16, si svolgerà infine la giostra equestre al Campo de li Giochi.

Grande attenzione è stata posta quest'anno alle mostre ed alle conferenze, per far immergere i visitatori e gli spettatori in epoche lontane, approfondendo temi di interesse. (ANSA).