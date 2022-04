Mercoledì Giunta Umbria preadotta convenzione per sanità

(ANSA) - PERUGIA, 19 APR - Mercoledì la Giunta regionale preadotterà la convenzione sulla sanità con Università di Perugia. Lo ha annunciato la presidente Donatella Tesei intervistata a Umbria radio nella trasmissione "Burattini senza fili". "Un atto sicuramente importante" ha aggiunto.

"E' importante - ha spiegato Tesei - avere una convenzione che va a regolare i rapporti e ci consente di lavorare nelle strutture ospedaliere-universitarie. Perché prima di tutto è intenzione mia, come del rettore e della Sanità regionale, di mettere in primo piano l'eccellenza e la possibilità di dare prestazioni sanitarie appropriate a tutti i cittadini umbri e, perché no, a chi da fuori vuole venire a curarsi qui per alcune patologie particolari grazie alle nostre eccellenze. La convenzione è un mezzo che ci consentirà di fare un lavoro di riorganizzazione finalizzato proprio a questo risultato.

Intervento del quale la nostra sanità ha bisogno da molto tempo, recuperando anche gli ultimi due anni nei quali siamo stati molto impegnati a combattere la pandemia Covid. Ora che si riparte, il nostro obiettivo è di fare delle aziende ospedaliere-universitarie il motore di tutta la sanità regionale che va ad inserirsi nel concetto di quella territoriale".

Riguardo alla questione dei direttori, Tesei ha detto che sono state fatte "una serie di valutazioni". "Ci sarà quindi al più presto - ha spiegato - una riorganizzazione anche da questo punto di vista". (ANSA).