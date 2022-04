Interventi a Gubbio su rete elettrica media e bassa tensione

(ANSA) - GUBBIO (PERUGIA), 19 APR - Proseguono gli interventi di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, per il potenziamento del sistema elettrico nel territorio di Gubbio: dopo i lavori alla cabina Ubaldi, mercoledì 20 e venerdì 22 aprile, infatti, eseguirà un'operazione analoga nell'impianto di via Cairoli, anch'essa collegata alla dorsale di media tensione "Funivia", che alimenta la via omonima Cairoli e l'area circostante.

I tecnici dell'azienda elettrica - è detto in un suo comunicato - eseguiranno operazioni tecniche per la sostituzione in cabina e lungo la linea della componentistica elettrica, che è stata in parte danneggiata e che sarà completamente rinnovata: nel dettaglio, verranno svolte attività di restyling per la sostituzione delle apparecchiature di impianto, che saranno ottimizzate con l'installazione di componentistica automatizzata di ultima generazione in modo da garantire qualità e continuità del servizio elettrico in situazioni ordinarie, nonché tempi di rialimentazione più rapidi in caso di disservizio. Le squadre operative di E-Distribuzione verificheranno anche l'assetto di rete e la sicurezza degli impianti per assicurare una distribuzione equilibrata dell'energia elettrica. Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per motivi di sicurezza e richiedono due interruzioni temporanee del servizio che E-Distribuzione ha programmato nel seguente modo: mercoledì 20 aprile, inizio lavori alle 8:30 e conclusione entro le ore 11, e venerdì 22 aprile, a partire dalle 8:30 con conclusione nel primo pomeriggio, gruppi ristretti di civici tra via Mazzini, via Porta Savelli, via Saffi, corso Garibaldi, largo Domeniconi, via Reposati, via Ansidei, via Cairoli, via Cavallotti, via Gioia, via Piccotti, via della Repubblica, piazza Oderisi, via Mazzatinti, via Ubaldini, via Fabbri, via Campo di Marta, via Palmerucci, v.co Formica e vie limitrofe. In questi giorni, inoltre, si svolgeranno lavori di manutenzione e potenziamento su porzioni più ristrette di rete elettrica tra le località Spada, Santa Maria Maddelena e Torre dei Calzolari. In tutte le circostanze i clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei civici, nella zona interessata. L’Azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati. E-Distribuzione ricorda anche che per segnalazioni è utile contattare 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) dell’utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile registrarsi a e-Notify (https://www.e-distribuzione.it/servizi/Pratiche-e-comunicazioni/e-notify.html), il servizio che consente di ricevere da E-Distribuzione ​comunicazioni e avvisi tramite sms, email o telegram su interruzioni di corrente per lavori programmati di manutenzione previsti nell'area geografica in cui si trova la propria fornitura, sullo stato di avanzamento delle pratiche o su interventi di tecnici in loco. È possibile, infine, ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e twitter E-Distribuzione nonché sul sito web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è a disposizione la "mappa delle disalimentazioni" che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.