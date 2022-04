Allenatore aggredito, tornerò presto dai miei ragazzi

"Appena posso, spero il prima possibile, tornerò dai miei ragazzi, lo devo a loro, che mi hanno scritto incessantemente, e ai valori in cui continuo a credere. Quelli dell'amicizia, del rispetto e del fair play": a dirlo all'ANSA è Francesco Latini, l'allenatore trentaduenne della Nuova Accademia di Terni, per la squadra dei classe 2009, aggredito il giorno di Pasqua a Gabicce (Pesaro Urbino) dal genitore di un calciatore della Gdc Ponte di Nona (Roma), nell'ambito dell'ottavo torneo Regins Pasqua Football Cup. Latini è stato dimesso dall'ospedale di Cesena con una prognosi di 30 giorni per una lesione al rene destro.