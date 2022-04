Accertamenti su parroco morto in canonica nel perugino

(ANSA) - PERUGIA, 19 APR - Accertamenti in corso da parte della polizia in seguito alla morte del parroco di Civitella d'Arno, nonché della parrocchia di Lidarno e di S. Egidio, don Armando Di Renzo, 72 anni, avvenuta nella mattinata di martedì all'ospedale di Perugia dopo essere stato trovato il giorno precedente privo di coscienza nella canonica.

Un sopralluogo nel locale è stato condotto da parte della squadra mobile e della polizia scientifica e - riferisce la Questura - non sono emersi segni riconducibili ad attività delittuose. Sono comunque in corso ulteriori approfondimenti per ricostruire le cause del decesso legato a un'emorragia cerebrale.

Il parroco, lunedì, era stato trasportato in ospedale dal 118 dopo che due suoi collaboratori lo avevano trovato a terra, svenuto, all'interno della canonica, a Civitella D'Arno.

Immediatamente ricoverato in terapia intensiva è morto nella mattinata di martedì - spiega ancora la polizia - a seguito di emorragia cerebrale-trauma cranico e insufficienza cardio-circolatoria. (ANSA).