Nessun morto Covid a Pasqua in Umbria, calo ricoveri

(ANSA) - PERUGIA, 18 APR - Nessun nuovo morto per il Covid a Pasqua in Umbria, con i ricoverati Covid ancora in discesa, 244, due in meno, tre dei quali, erano quattro, nelle terapie intensiva. Emerge dai dati della Regione aggiornati a lunedì 18 aprile.

Nell'ultimo giorno sono stati registrati 452 nuovi casi e 334 guariti, con gli attualmente positivi in lieve risalita a 12.636, 118 in più.

Sono stati analizzati 1.315 tra tamponi molecolari e test antigenici, con un tasso di positività del 34,3 per cento.

