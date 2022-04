Tesei, Umbria sta dando segnali importanti di ripartenza

(ANSA) - PERUGIA, 16 APR - "Quello che stiamo vivendo è un momento effettivamente complicato ma la nostra regione sta dando segnali importanti di ripartenza": lo ha sottolineato la presidente della Regione Donatella Tesei in un messaggio di auguri per le festività pasquali. Pubblicato sul suo profilo Facebook.

"E' un momento importante - ha detto Tesei - che segna l'inizio della primavera, di pace e serenità".

Riferendosi alla ripartenza Tesei ha quindi ricordato "il festival del Giornalismo che ha visto un afflusso di persone qualificate e giunte da ogni parte del mondo popolare la nostra Umbria e Perugia in particolare". "Lo abbiamo visto con Agriumbria - ha aggiunto - e, seppure a distanza, dal Vinitaly di Verona. C'è questa voglia di ripartire, di andare incontro a un periodo di normalità. So che è un momento complicato - ha concluso Tesei - ma dobbiamo avere tutti la prospettiva di un futuro più sereno e io auguro a tutta l'Umbria, in particolare ai giovani e alle famiglie, buona Pasqua e tantissimi auguri di vero cuore". (ANSA).