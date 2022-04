A Pasqua concerto in pinacoteca a Città di Castello

(ANSA) - CITTA DI CASTELLO (PERUGIA), 16 APR - Pasqua in pinacoteca a Città di Castello, con un concerto che attraverso la musica richiama gli ideali di fratellanza universale tra i cittadini del mondo.

Il titolo scelto per l'evento musicale di domenica 17 aprile, previsto alle 18 nel Giardino rinascimentale, è infatti "Un giro intorno al mondo dall'Italia al Sud America". Protagonisti, Tania Di Giorgio, voce, Fabio Gemmiti, fisarmonica, Fabio Battistelli, clarinetto, Sandro Gemmiti, pianoforte, Claudio Campadello, contrabbasso.

Il Comune ricorda in una nota che il giardino di Palazzo Vitelli alla Cannoniera era famoso nell'Europa del Cinquecento per la presenza di piante rare ed esotiche, tanto da dare all'intero complesso l'appellativo di 'Palazzo del Giardino'.

"La ricorrenza pasquale del 2022 anche quest'anno è condizionata dal conflitto in corso in Europa, che ricorda a tutti come la pace non sia un'acquisizione per sempre e che nonostante la tecnologia e l'evoluzione spesso l'umanità rimane in balìa di elementi ed istinti primordiali", commentano il sindaco Luca Secondi e l'assessore alla Cultura Michela Botteghi. (ANSA).