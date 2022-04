Morroni, soddisfazione per accordo su filiera del tabacco

(ANSA) - PERUGIA, 15 APR - L'assessore regionale all'Agricoltura, Roberto Morroni, esprime "profonda soddisfazione" per l'intesa raggiunta tra il Ministero delle politiche agricole e Philip Morris per la promozione della filiera tabacchicola italiana. "Un'intesa importante - afferma - che dà prospettive alla filiera tabacchicola nazionale, con un impegno economico significativo della multinazionale per i prossimi anni".

"Questa intesa - spiega Morroni - soddisfa l'impegno portato avanti in questi mesi e che ha visto la Regione Umbria protagonista, insieme alle altre a vocazione tabacchicola, di una costante interlocuzione con il Governo e il Mipaaf per porre al centro dell'attenzione l'urgenza di garantire sostenibilità economica e prospettive di sviluppo al settore del tabacco. È la migliore risposta alle aspettative dei nostri produttori, ottenuta grazie all'impegno di Coldiretti e Ont, che aggiunge un tassello importante alle iniziative per il futuro della filiera del tabacco, realizzando entrambi gli obiettivi prioritari, quello della sostenibilità e quello della continuità e certezza di investimenti attraverso accordi pluriennali. Un'intesa che va nella giusta direzione".

"L'auspicio - conclude Morroni - è che l'esempio di Philip Morris possa essere seguito anche da altre realtà impegnate in questi giorni sul fronte del mantenimento e del rilancio della filiera tabacchicola italiana". (ANSA).