Morroni, da intesa su tabacco forte impulso anche in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 15 APR - Può dare "un forte impulso anche alla filiera tabacchicola umbra" l'intesa raggiunta tra il Ministero delle politiche agricole e Philip Morris per la promozione del settore. Lo ha detto all'ANSA l'assessore regionale all'Agricoltura, Roberto Morroni, ricordando che l'iniziativa è partita dall'Umbria, coinvolgendo le altre regioni interessate e quindi il Governo. "L'auspicio è che la decisione della multinazionale possa essere da stimolo ed esempio anche per altri player che hanno qui da noi un ruolo importante" ha aggiunto.

Morroni ha evidenziato "l'importanza economico e sociale in ambito nazionale della filiera tabacchicola". "Un settore - ha aggiunto - che deve fare i conti con la questione della sostenibilità economica e questo già prima dell'attuale aumento del costo delle materie prime. Può e deve avere prospettive future, proseguendo un camino già intrapreso riguardo alla sostenibilità ambientale e sociale. Ricevendo nuovo impulso in tema di innovazione e sostenibilità ambientale grazie all'accordo appena raggiunto". Per l'assessore l'intesa dà al settore "prospettive di medio-lungo periodo". "E' una risposta alle aspettative - ha concluso Morroni - e indica un orizzonte di sviluppo". (ANSA).