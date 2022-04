Itts Volta e Perugia calcio insieme per progetto formativo

(ANSA) - PERUGIA, 15 APR - L'istituto tecnico tecnologico statale 'Alessandro Volta' di Perugia e il Perugia calcio hanno sottoscritto una convenzione che porterà le due realtà a collaborare nell'ambito di un progetto formativo di alternanza-scuola lavoro che coinvolgerà il museo della società calcistica. A firmare il protocollo sono stati il direttore generale del Perugia calcio Gianluca Comotto e la dirigente dell'Itts Volta Perugia Fabiana Cruciani, durante un incontro a cui ha partecipato anche Mario Provvidenza, docente ideatore del progetto.

La proposta mira a formare una nuova figura professionale in ambito sportivo, quella dell'operatore museale che organizza e gestisce attività espositive, conosce e applica le normative sulla sicurezza dei luoghi museali, provvede alla catalogazione e all'archiviazione di reperti e documenti, si occupa di attività che afferiscono all'ambito museale con declinazione sportiva. In questo senso, il museo storico del Perugia calcio - è stato detto - si configura come luogo 'naturale' in cui gli studenti possono svolgere un'esperienza di alternanza scuola-lavoro specializzata. Inaugurato nel luglio 2016 presso lo stadio 'Renato Curi', il Museo custodisce cimeli e memorabilia, tutti donati da tifosi ed ex-giocatori, che raccontano la storia della squadra dal 1890 a oggi.

"Questo è un momento importante - ha commentato Cruciani - perché la scuola sancisce ancora una volta un rapporto con il territorio. Attraverso questa collaborazione con il Perugia calcio vogliamo riaffermare come il calcio, e più in generale tutta l'attività sportiva, sia un momento formativo e di cultura per i nostri studenti".

"Come società siamo felici di collaborare a questa iniziativa - ha sottolineato Comotto - perché quando si coinvolgono i giovani ancora meglio perché portano freschezza ed entusiasmo.

Un modo anche per loro per conoscere la storia del Perugia che andranno poi a spiegare a chi vorrà visitare il museo". (ANSA).