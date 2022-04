Investe undicenne con scooter e si allontana, identificato

(ANSA) - TERNI, 15 APR - Rintracciato dalla polizia locale di Terni, al termine di una breve indagine, un diciannovenne accusato di aver investito con uno scooter nel pomeriggio di giovedì, nel centro città, un bambino di 11 anni, per poi allontanarsi senza prestare i soccorsi. Le condizioni dell'adolescente, trasportato all'ospedale Santa Maria, non sono gravi.

L'incidente è avvenuto intorno alle 18,30 in via primo Maggio, davanti a numerosi testimoni. E' stato anche grazie agli elementi forniti dai presenti che già in serata il presunto investitore è stato identificato. La sua posizione è ora al vaglio degli investigatori. (ANSA).