(ANSA) - PERUGIA, 15 APR - Dopo aver raggiunto 75 città tra Europa e America, sbarca a Perugia la mostra fotografica "Through Our Eyes", promossa dall'Organizzazione internazionale indipendente Still j rise e ideata dalla fotografa Nicoletta Novara. L'esposizione è il risultato di un progetto fotografico partito nel 2019 e tuttora in corso, che ha coinvolto 156 minori di età compresa tra 9 e 17 anni. I giovanissimi fotografi sono tutti studenti delle scuole internazionali e di emergenza di Still I Rise, organizzazione nata per assicurare istruzione, protezione e dignità a minori, profughi e vulnerabili, operante in Europa, Medio-Oriente, Africa e America Latina.

La mostra fotografica sarà ospitata a Palazzo Gallenga, sede dell'Università per Stranieri di Perugia, dal 21 aprile fino al 30 maggio, grazie al lavoro svolto dal Gruppo territoriale Umbria guidato da Marzia Raspa e con il patrocinio dell'Ateneo.

L'obiettivo principale del progetto e il filo rosso che unisce questi luoghi del mondo così diversi e lontani tra loro - è detto in un comunicato della Stranieri - è di dare la possibilità a dei bambini di esprimersi tramite il linguaggio universale della fotografia. "Through Our Eyes" parla infatti di migrazione, guerra e povertà e lo fa attraverso uno sguardo interno, non stereotipato né semplicistico. (ANSA).