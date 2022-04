Pnrr: ordinanza rafforza governance crateri 2016 e 2009

(ANSA) - ANCONA, 14 APR - Con l'ordinanza firmata oggi, che rafforza la governance del Fondo complementare al Pnrr per i crateri 2016 e del 2009, "sono state assunte importanti decisioni per garantire il rispetto dello stringente cronoprogramma stabilito per la realizzazione degli interventi territoriali finanziati dal Fondo". A farlo sapere è la struttura commissariale che fa capo a Giovanni Legnini.

Si tratta di 841 progetti compresi nella sottomisura A del Fondo complementare, denominata "Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi", che riguardano interventi di rigenerazione urbana, la rifunzionalizzazione e l'efficientamento degli edifici pubblici, investimenti sulle strade comunali, lo sviluppo di percorsi e cammini, l'ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita e progetti per la conservazione e fruizione del patrimonio culturale.

L'ordinanza - spiega ancora la struttura commissariale - consente ai Comuni e agli Uffici speciali della ricostruzione delle 4 regioni di utilizzare una percentuale fino al 4% dell'importo dei lavori per acquisire supporto tecnico da parte di professionisti esterni, e prevede modalità snelle e veloci per l'assegnazione delle risorse agli enti responsabili degli interventi, man mano che le progettazioni e i lavori avanzano.

