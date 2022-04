Landini (Cgil), su Pnrr manca un confronto adeguato

(ANSA) - PERUGIA, 14 APR - "Il governo con noi ha firmato un accordo a dicembre che prevedeva l'avvio di una serie di tavoli di confronto nazionali e territoriali per discute di investimenti. Su questo c'è un ritardo": così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a Foligno, parlando del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

"Pnrr - ha sottolineato - che dobbiamo guardare dentro un'idea di sviluppo complessivo. Ad oggi - ha aggiunto Landini - un livello di confronto adeguato non si è ancora strutturato".

Il segretario Cgil ha anche evidenziato come "alcune riforme istituzionali e penso al Titolo V, siano state un errore. Ad esempio - ha aggiunto - non può essere che la sanità sia diversa da regione a regione, così come la scuola o le politiche industriali".

"A fare la differenza è il fare sistema e questo è uno dei problemi principali del nostro Paese, incapace di fare sistema e di essere riuscito ad avere mai una politica industriale degna di questo nome", ha detto ancora Landini". "Se penso - ha spiegato - a una nuova politica energetica, che oggi è il tema di fondo, significa avere un piano energetico nazionale che sia in grado di investire sulle energie rinnovabili. Un piano - ha sottolineato - che coordini tutte le regioni del nostro Paese".

