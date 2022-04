La Fondazione Umbria Jazz dona trombe alle scuole di musica

(ANSA) - PERUGIA, 14 APR - Il 30 aprile alle 10,30 nella Sala dei Notari di palazzo dei Priori a Perugia, nell'ambito delle celebrazioni per l'International Jazz Day Unesco che si celebra il 30 aprile di ogni anno, si terrà la cerimonia di consegna delle trombe donate dalla Fondazione Umbria Jazz alle scuole di musica dell'Umbria.

"E' un aiuto simbolico, naturalmente - spiega una nota - ma che si pone in stretta connessione con la politica avviata dalla Fondazione con l'obiettivo di potenziare l'insegnamento musicale in generale e tutte le azioni e le iniziative operate nell'ambito della pubblica istruzione per l'avvicinamento e la sensibilizzazione alla musica ed in particolare al Jazz".

